Сьогодні на Надвірнянщині перепоховають героя-“едельвейса” Василя Солтицького

Про це повідомив голова Пасічнянської територіальної громади Гунда Андрій, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда ІФ
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Орієнтовний час руху траурного кортежу
- 12:30 год м. Надвірна: вул. Шухевича, вул. Мазепи,
- вул. Княгині Ольги, вул. Котляревського, вул. Володимира Великого, вул. Грушевського
- 13:00 год рух до вул. Мойсейовича, 37 села Пнів до будинку батьків Василя де буде відправлено панахиду
- 13.30 год відправа в церкві святої Анни села Пнів
- 14.00 год поховання Василя на старому кладовищі села Пнів
Солтицький Василь ніс службу в лавах ЗСУ, після отримання поранення проходив реабілітацію в місті Черкасах, в жовтні 2024 року помер та був похоронений в місті Черкасах, після отримання дозволу на перепоховання Василя перепоховують в рідному його селі Пнів
Просимо усіх жителів громади вийти до центральних вулиць (запалити свічку пам’яті)!