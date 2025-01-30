Сьогодні на Надвірнянщині перепоховають героя-“едельвейса” Василя Солтицького

Про це повідомив голова Пасічнянської територіальної громади Гунда Андрій, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда ІФ

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Орієнтовний час руху траурного кортежу

12:30 год м. Надвірна: вул. Шухевича, вул. Мазепи,

вул. Княгині Ольги, вул. Котляревського, вул. Володимира Великого, вул. Грушевського

13:00 год рух до вул. Мойсейовича, 37 села Пнів до будинку батьків Василя де буде відправлено панахиду

13.30 год відправа в церкві святої Анни села Пнів

14.00 год поховання Василя на старому кладовищі села Пнів

Солтицький Василь ніс службу в лавах ЗСУ, після отримання поранення проходив реабілітацію в місті Черкасах, в жовтні 2024 року помер та був похоронений в місті Черкасах, після отримання дозволу на перепоховання Василя перепоховують в рідному його селі Пнів