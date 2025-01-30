Сьогодні у передмісті Івано-Франківська проведуть в останню путь полеглого героя Василя Пилипчука

Трагічну новину повідомив голова Загвіздянської громади Володимир Ружанський, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда ІФ

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Минулого тижня (23 січня) в пункті тимчасової дислокації (Херсонська обл.) помер житель села Загвіздя ПИЛИПЧУК Василь Володимирович (11.01.1985р.н.) – стрілець військової частини А7179, 106-тої окремої бригади територіальної оборони.

У четвер, 30.01 о 10:50 годині зустрічаємо в громаді з молитвою нашого захисника Пилипчука Василя, який віддав своє життя в боротьбі за Україну. Маршрут: через село Підлісся (зі сторони села Старий Лисець) по центральній, по вул. Шевченка село Загвіздя, до храму в село Загвіздя, де о 11:00 годині почнеться парастас.

Після парастасу відразу ж відбудеться чин похорону.

Прошу всіх прийти та віддати шану, – написав Володимир Ружанський

Співчуття рідним і близьким!