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Сьогодні Франківська громада прощається із полеглим героєм Костянтином Пташовим
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Франківська громада прощається із полеглим героєм Костянтином Поташовим

Автор: Ігор Василик
26/02/2025 08:03
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У середу 26 лютого, в Івано-Франківській громаді поховають полеглого військовослужбовця Костянтина Поташова.

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Про це інформують на Facebook-сторінці комунального підприємства “Міська ритуальна служба”, пише Правда.

Костянтин Поташов народився 22 жовтня 1987 року.

Герой загинув 20 лютого 2025.

У середу 26 лютого, о 14:00 годині, у Будинку смутку по вулиці Ребета, 3 розпочнеться прощання із загиблим героєм.

Цього ж дня, Костянтина Поташова поховають на Алеї героїв на міському кладовищі у селі Чукалівка.