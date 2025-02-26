Сьогодні Франківська громада прощається із полеглим героєм Костянтином Поташовим

У середу 26 лютого, в Івано-Франківській громаді поховають полеглого військовослужбовця Костянтина Поташова.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це інформують на Facebook-сторінці комунального підприємства “Міська ритуальна служба”, пише Правда.
Костянтин Поташов народився 22 жовтня 1987 року.
Герой загинув 20 лютого 2025.
У середу 26 лютого, о 14:00 годині, у Будинку смутку по вулиці Ребета, 3 розпочнеться прощання із загиблим героєм.
Цього ж дня, Костянтина Поташова поховають на Алеї героїв на міському кладовищі у селі Чукалівка.