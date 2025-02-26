У Франківську, депутат від “Батьківщини”, висловив бажання очолити проблемне КП “Комфортний дім”

У вівторок, 25 лютого 2025 року, Стефан Магас висунув свою кандидатуру на очільника КП “Комфортний дім”. З відповідним запитом депутат від ВО “Батьківщина” виступив на сесії міської ради.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомляє місцевий сайт Галка.

Депутат Стефан Магас висловив своє бажання очолити комунальне підприємство “Комфортний дім”. Він звернувся зі проханням розглянути його кандидатур на конкурсі та озвучив готовність представити своє бачення розвитку підприємства. Додамо, що Стефан Магас є один з ініціаторів створення одного з найбільших ОСББ Івано-Франківська – “Китайська стіна”.

“Дякую за висловлену довіру. Водночас переконаний, що посаду керівника має обіймати кваліфікований менеджер, обраний на відкритому конкурсі. У зв’язку з цим звертаюся з проханням розглянути мою кандидатуру для участі в конкурсі на посаду керівника КП «Комфортний дім». Готовий представити своє бачення та стратегію розвитку підприємства на засіданні конкурсної комісії. Прошу повідомити мене про дату, час і місце проведення конкурсу, а також надати перелік необхідних документів для подання”, – сказав Магас.

Його запит підтримали усі присутні 34 депутати.

Нагадаємо, що його колега по фракції Руслан Терешко уже кілька років очолює івано-франківський локомотиво-ремонтний завод, який придбало місто.