Сьогодні франківські тролейбуси, які курсують середмістям, змінять маршрут руху

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на КП “Електроавтотранс”.

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“У зв’язку з проведенням ремонту водогону “Водоканалу” на вул. Дністровській з 10 години і до закінчення робіт тролейбусні маршрути №3, №8 та №6 тимчасово їдуть по вул. Василіянок без заїзду на вул. Дністровську. Маршрут 4 розвертається на Пн.Бульварі(Плаза)”, – зазначають у дописі.