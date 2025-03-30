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Сьогодні франківські тролейбуси, які курсують середмістям, змінять маршрут руху
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні франківські тролейбуси, які курсують середмістям, змінять маршрут руху

Автор: Ігор Василик
30/03/2025 10:06
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Оскільки місцеві комунальники ремонтують водогін по вулиці Дністровській, тролейбуси тимчасово будуть їхати по вулиці Василіянок.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на КП “Електроавтотранс”.

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“У зв’язку з проведенням ремонту водогону “Водоканалу” на вул. Дністровській з 10 години і до закінчення робіт тролейбусні маршрути №3, №8 та №6  тимчасово їдуть по вул. Василіянок без заїзду на вул. Дністровську. Маршрут 4 розвертається на Пн.Бульварі(Плаза)”, – зазначають у дописі.