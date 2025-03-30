Сьогодні франківські тролейбуси, які курсують середмістям, змінять маршрут руху

Оскільки місцеві комунальники ремонтують водогін по вулиці Дністровській, тролейбуси тимчасово будуть їхати по вулиці Василіянок.
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на КП “Електроавтотранс”.
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“У зв’язку з проведенням ремонту водогону “Водоканалу” на вул. Дністровській з 10 години і до закінчення робіт тролейбусні маршрути №3, №8 та №6 тимчасово їдуть по вул. Василіянок без заїзду на вул. Дністровську. Маршрут 4 розвертається на Пн.Бульварі(Плаза)”, – зазначають у дописі.