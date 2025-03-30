У неділю МФК “Прикарпаття” вдома прийматиме “Фенікс-Маріуполь”

У неділю, 30 березня, на стадіоні “Рух” відбудеться поєдинок 1-го туру групи “Вибування” Першої ліги. Івано-франківське “Прикарпаття” прийматиме команду “Фенікс-Маріуполь”. Вхід на трибуни – за донат для ЗСУ, повідомляє прес-служба МФК Прикарпаття

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Вхід на стадіон з 18 років за мінімальний донат – 100 грн (кількість місць обмежена). На вході вас зустрічатимуть представники Спілки волонтерів Прикарпаття. Ви можете внести свій донат у скриньку або переказати кошти на банківський рахунок, після чого ви отримаєте запрошення на матч. Для осіб з посвідченням УБД та пенсіонерів з карткою Франківця вхід безкоштовний.

За календарем цей матч для “Прикарпаття” мав бути гостьовим або ж взагалі міг не відбутися. Однак ПФЛ пішло на зустріч ФСК “Маріуполь”, який був близьким до зникнення з футбольної карти України. Тож на прохання гостей “у зв’язку з неготовністю домашнього стадіону” матч 1-го туру відбудеться в Івано-Франківську, а у 6-му турі команди зіграють, скоріш за все, на львівському “Скіфі”.

У групі “Вибування” вестиметься боротьба за збереження прописки у Першій лізі. “Маріуполь” фінішував шостим у групі Б першого етапу, випереджаючи “Прикарпаття” на п’ять очок. Щоправда, у весняній частині команди групи “А” зіграють усі 10 матчів, тоді як п’ять колективів з групи “Б” проведуть по 8 ігор, оскільки ФК Хуст уже знявся з турніру. Детальніше про кожну команду – у прев’ю другого етапу від сайтів Sport Arena та «Український футбол».

Недільна гра стане п’ятою в історії протистоянь суперників, які познайомилися позаминулого сезону. У вересні 2022-го на стадіоні “Діназ” команди у меншості так і не визначили переможця (1:1), так само як і в другому колі в Івано-Франківську (2:2). Торік суперники зійшлися вже у “Чемпіонській групі”. На полі столичного НТК ім.Баннікова втретє була зафіксована нічия – 1:1. А згодом на стадіоні “Рух” господарі нарешті здолали маріупольців – 1:0. Як буде цього разу – дізнаємось у неділю…

Чемпіонат України. Перша ліга. Група “Вибування”. 1 тур

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь)

30 березня 2025 року. Івано-Франківськ, стадіон “Рух” – 14:00

Арбітр: В.Маляр (Хмельницький). Асистенти арбітра: В.Бамбурак (Чернівці), М.Близнюк (Харків).

4-й арбітр: М.Липко (Івано-Франківськ). Спостерігач арбітражу: О.Єрмакова (Полтава).



Прикарпаття – Фенікс-Маріуполь. Поєдинок шостої та другої команд групи. Під час зимової паузи в чемпіонату через фінансові труднощі стояло питання про продовження виступів Маріуполя. В скрутний час плече підставив аматорський клуб Фенікс (Підмонастир, Львівська область). Тож весною команда виступатиме під назвою Фенікс-Маріуполь під керівництвом відомого у минулому нападника клубів УПЛ Максима Фещука. Склад команди майже повністю оновився за рахунок гравців в статусі вільних агентів. Завдання Фенікса-Маріуполя зберегти місце у Першій лізі на наступний сезон. Прикарпаття перебуває в зоні перехідних ігор з командою Другої ліги, – зазначає офіційний сайт ПФЛ.

Цікаві факти:

Івано-франківці проведуть 620-й матч у Першій лізі.

Фенікс-Маріуполь може 10-й раз в гостях зіграти внічию або здобути 10-ту виїзну перемогу у Першій лізі.

100-й матч у Першій лізі може провести Василь Геник (Прикарпаття).

Декілька тижнів тому були всі шанси на те, що цей матч не відбудеться. Проте, “Маріуполь” все ж продовжить свої виступи у Першій лізі. Руку допомоги азовському клубу простягнув аматорський “Фенікс” (Підмонастир), керівництво якого погодилося сплатити колишні борги клубу, а також частину заборгованостей із зарплат перед колишніми гравцями.У другій частині цього сезону-2024/25 команда виступатиме у Першій лізі під назвою “Фенікс-Маріуполь”. Очолює колектив Максим Фещук. На цьому тижні команда підписала відразу 19-ть футболістів. З гравців, які захищали кольори ФСК “Маріуполь у” першій частині сезону, у складі команди залишилися троє: захисник Єгор Булгаков, півзахисники Андрій Богданов та Антон Байдал. За кадровим потенціалом ця команда точно не пастиме задніх, але не очікуємо видатних результатів відразу, адже футболістам треба час щоб зігратися.

“Прикарпаття” не зазнало суттєвих кадрових змін взимку. Серед втрат варто відзначити Сьомку, Замуренка та Коса. Має підсилити команду Цибульник, який перейшов з “Поділля”. Від івано-франківського колективу завжди очікують більшого, але стабільності не вистачає. Можливо, у другій частині цього сезону команда зможе проявити себе? – анонсує UA-Футбол.

Прогноз FootBoom: 2:1. Весну під маркою “Маріуполя” де-факто дограватиме інша команда. Аматорський “Фенікс” з Підмонастиря, як відомо, замінив у першій лізі “городян”, котрі через катастрофічну ситуацію з фінансами не змогли продовжити виступи. Очікуємо на тренерську прем’єру Максима Фещука – він починає у Франківську.