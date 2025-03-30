Голова Новицької громади Богдан Дадяк оприлюднив майнову декларацію за 2024 рік

В Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на сайті Національного агентства з запобігання корупції оприлюднено декларацію Новицького сільського голови Богдана Дадяка за 2024 рік, повідомляють “Вікна”.

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Як випливає з декларації Богдана Дадяка, у 2024 році за основним місцем роботи, у Новицькій сільській раді, він отримав 574 079 гривень заробітної плати. Для порівняння, за 2023 рік посадовець задекларував 415 161 гривню заробітної плати.

Окрім того, Богдан Дадяк у 2024 році отримав 95 013 гривень пенсії і 1 308 гривень доходу від надання майна в оренду від ТОВ “Прикарпатагро”, адже у власності посадовця є кілька земельних ділянок.

У 2024 році Богдан Дадяк та члени його сім’ї не набували у власність і не відчужували нерухоме чи рухоме майно.