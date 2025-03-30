Відомий франківський актор Олексій Гнатковський дав велике інтерв’ю для проекту від 1+1 “НАОДИНЦІ”

Народний артист України Олексій Гнатковський, який добре відомий прикарпатським глядачам за виставами у місцевому драмтеатрі, а широкому загалу став відомим завдяки фільму “Довбуш”, поспілкувався із журналістами телеканалу 1+1 у ютюб-проєкті “Наодинці”, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Під час свого спілкування із журналістами актор зокрема розповів про зйомки у продовжені популярного українського телесеріалу “Кава з кардамоном”, про свої стосунки із колегами та сімейне життя.

Також Олексій Розповів про свою активну волонтерську роботу, патріотичне виховання дітей та російську мову.

Більш детально про це все та багато іншого, читачі можуть послухати у інтерв’ю Олексія Гнатковського за посиланням нижче:

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