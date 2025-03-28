Сьогодні Івано-Франківська громада віддасть шану полеглому воїну Занозову Олександру

У боротьбі за Україну загинув солдат з Івано-Франківської громади Олександр Занозов.
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Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.
Сьогодні о 18:00 буде панахида за загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3);
У суботу, 29 березня об 11:00 розпочнеться прощання з Олександром в Будинку смутку.
Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища у с. Чукалівка.
Співчуття рідним і близьким!
Вічна памʼять і шана Герою