Сьогодні Івано-Франківська громада віддасть шану полеглому воїну Занозову Олександру

У боротьбі за Україну загинув солдат з Івано-Франківської громади Олександр Занозов.

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Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

Сьогодні о 18:00 буде панахида за загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3);

У суботу, 29 березня об 11:00 розпочнеться прощання з Олександром в Будинку смутку.

Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища у с. Чукалівка.