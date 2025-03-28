В Україну повернули тіла 909 полеглих воїнів

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих Захисників з 6 напрямків, а також з моргів на території рф.

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Про це повідомив 28 березня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З-поміж повернених «на щиті» оборонців полеглі з таких напрямків:

— Курахівський;

— Покровський;

— ⁠Бахмутський;

— ⁠Вугледарський;

— Луганський;

— Запорізький;

— тіла надійшли з моргів на території рф.

«Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Окрема подяка особовому складу ЗСУ, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.