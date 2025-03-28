Жителі Франківської громади подали 150 проєктів на “Бюджет участі”: що відомо

У 2025 році жителі Івано-Франківської громади подали 150 проєктів на “Бюджет участі”. Вони мають пройти конкурсний відбір, а тоді почнеться голосування. Цьогоріч на реалізацію проєктів скерують 50 мільйонів гривень.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомили на Facebook-сторінці “Бюджету участі”, пише Суспільне.

“Тепер усі проєкти проходять модерацію та готуються до розгляду робочої групи. Ті, які подані в останні години й не мають повного пакета документів, автоматично відхилені. Тож, друзі, наступного року робіть все завчасно, щоб ваша ініціатива отримала шанс на реалізацію”, — йдеться у дописі.

Як інформують на сайті “Бюджету участі”, упродовж тижня робоча група конкурсу розгляне відповідність заявок, з третього квітня стартуватиме голосування за них у громаді.

Скільки ініціатив за напрямами подали для участі, опублікував очільник громади Руслана Марцінків у Facebook.

46 заявок — на проєкти для допомоги Збройним силам України. Всього на реалізацію передбачили 21 мільйон 948 тисяч 858 гривень;

26 заявок — на благоустрій. Передбачені гроші на реалізацію — 11 мільйонів 947 тисяч 348 гривень;

20 заявок — на благоустрій малих вулиць. Передбачені 46 мільйонів 192 тисячі 152 гривні;

22 заявки — на шкільні проєкти. Всього на реалізацію передбачають 10 мільйонів 103 тисячі 493 гривні;

13 заявок — на дошкільні проєкти. Передбачені 5 мільйонів 151 тисяча 653 гривні;

6 заявок — на позашкільні ініціативи, а також — профтехосвіти. На реалізацію проєктів — 2 мільйони 650 тисяч 667 гривень;

5 заявок — на доступність. Передбачені гроші — 2 мільйони 491 тисяча 500 гривень;

12 заявок — реалізація інших проєктів. На це виділили 5 мільйонів 217 тисяч 714 гривень.

Серед зареєстрованих авторів проєктів — 62% учасниць (93 жінки) та 37% учасників (56 чоловіків).