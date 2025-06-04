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Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Івано-Франківська громада віддасть шану захиснику Тибінь Леоніду

Автор: Оксана Марушкевич
04/06/2025 11:25
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В Івано-Франківську відбудуться заходи військового поховального ритуалу по молодшому сержанту Тибінь Леоніду Зіновійовичу (10.03.1980-31.05.2025).

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Пише Правда.іф з посиланням на КП Міську ритуальну службуа\.

Сьогодні, 4 червня, о 19 годині – панахида за загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3);

Завтра, 5 червня, о 14 годині – початок прощання зі загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3);

5 червня о 15 годині – поховання воїна на Алеї Героїв кладовища с.Чукалівка.