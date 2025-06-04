На Прикарпатті за минулу добу в ДТП травмувалось шість людей. ФОТО

Аварії трапилися в Калуші, Коломиї, Богородчанській та Тисменицькій територіальних громадах. За даними фактами слідчі розпочали кримінальні провадження і наразі встановлюють усі обставини подій.

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Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області.

Перша ДТП мала місце 3 травня близько 22:27 в Калуші. Відомо, що 40-річний мешканець Дубівської ТГ, керуючи автомобілем «ВАЗ-2111», рухаючись на кільцевій розв’язці, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з транспортним засобом «Renault Clio». Останнім керував 36-річний житель Новицької ТГ. Внаслідок ДТП керманич «Renault Clio» та його 72-річний пасажир отримали травми та доставлені до лікувального закладу. Водії тверезі.

Цього дня трапилася ще одна дорожньо-транспортна пригода близько 17:08 в селищі Солотвин, що на Богородчанщині. На місці поліцейські з’ясували, що водій керуючи квадроциклом «YFM», рухаючись по вул. Нова, не обрав безпечної швидкості руху, проявив не уважність та допустив наїзд 46-річну жінку – велосипедистку. Місцева мешканка рухалась в попутному напрямку. Внаслідок ДТП керманич квадроцикла та велосипедистка отримали травми та госпіталізовані до лікувального закладу. В чоловіка відібрано кров для перевірки на стан сп’яніння.

А у Тисменицькій територіальній громаді у ДТП травмувався пішохід. З’ясовано, що 28-річний мешканець Івано-Франківська, керуючи автомобілем «MINI Cooper», рухаючись автодорогою сполученням «Стрий-Чернівці», в межах населеного пункту Одаї, здійснив наїзд на 40-річного мешканця м. Хмельницький. Останній, в той час, перебував на проїзній частині дороги, за межами пішохідного переходу. Внаслідок наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження. Керманич – тверезий.

Дорожньо-транспортна пригода в якій травмувався неповнолітній трапилась близько 16:51 в Коломиї. Як попередньо встановлено поліцейськими, 17-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом «Lifan LF200-10B», не дотримався безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням, допустив з’їзд у кювет, опісля зіткнувся з огорожею. Внаслідок аварії підліток отримав травми та доставлений до лікувального закладу.

За всіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини подій.