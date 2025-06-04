В Університеті Короля Данила відбувся День професій (фото)

3 червня в Університеті Короля Данила відбувся 9-й День професій. Діти віком від 4 до 14 років мали змогу спробувати себе в тій чи іншій професії. Мета такого заходу полягає в тому, щоб уже змалку ознайомити дітей із різними професіями та допомогти їм у виборі справи життя, інформує Правда.іф.

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Цьогоріч було представлено найбільшу кількість професій – 42. Близько тисячі дітей спробували себе в ролі лікаря, будівельника, поліцейського, футболіста, пожежника, актора та в інших видах діяльності, які організували викладачі кафедр УКД, спільно з партнерами закладу.

Кожна дитина мала власну трудову книжку, у якій їй ставили штамп за виконання професійного завдання під час майстер-класу на певній локації. Далі вона йшла в банк, отримувала бутафорні гроші і за них могла обрати та купити собі іграшку в імпровізованому магазині.