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Сьогодні Коломийщина проведе в останню путь полеглого героя Олега Дутчака
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Коломийщина проведе в останню путь полеглого героя-прикордонника Олега Дутчака

Автор: Ігор Василик
14/02/2025 08:02
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Вчора до Коломиї прибув скорботний кортеж з тілом полеглого захисника, водія відділення вогневої підтримки першого прикордонного загону Олега Дутчака.

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Про це своїх читачів повідомляє новинний ресурс Правда.іф з посиланням на міського голову Коломиї Богдана Станіславського.

Парастас відбудеться у четвер 13 лютого, в селі Раківчик у церкві святого Івана Хрестителя. Початок о 17:00.

Чин похорону розпочнеться у п’ятницю 14 лютого о 10:00 годині у церкві святого Івана Хрестителя села Раківчик.

Поховають воїна на Раківчицькому кладовищі.

Вічна пам’ять та слава захиснику.