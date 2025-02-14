Сьогодні Коломийщина проведе в останню путь полеглого героя-прикордонника Олега Дутчака

Вчора до Коломиї прибув скорботний кортеж з тілом полеглого захисника, водія відділення вогневої підтримки першого прикордонного загону Олега Дутчака.

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Про це своїх читачів повідомляє новинний ресурс Правда.іф з посиланням на міського голову Коломиї Богдана Станіславського.

Парастас відбудеться у четвер 13 лютого, в селі Раківчик у церкві святого Івана Хрестителя. Початок о 17:00.

Чин похорону розпочнеться у п’ятницю 14 лютого о 10:00 годині у церкві святого Івана Хрестителя села Раківчик.

Поховають воїна на Раківчицькому кладовищі.