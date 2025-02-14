Сьогодні Коломийщина проведе в останню путь полеглого героя-прикордонника Олега Дутчака

Вчора до Коломиї прибув скорботний кортеж з тілом полеглого захисника, водія відділення вогневої підтримки першого прикордонного загону Олега Дутчака.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це своїх читачів повідомляє новинний ресурс Правда.іф з посиланням на міського голову Коломиї Богдана Станіславського.
Парастас відбудеться у четвер 13 лютого, в селі Раківчик у церкві святого Івана Хрестителя. Початок о 17:00.
Чин похорону розпочнеться у п’ятницю 14 лютого о 10:00 годині у церкві святого Івана Хрестителя села Раківчик.
Поховають воїна на Раківчицькому кладовищі.
Вічна пам’ять та слава захиснику.