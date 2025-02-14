Сьогодні у Калуші проведуть в останню путь полеглого захисника Андрія Овчара

Сьогодні, 14 лютого, Калуська міська громада прощатиметься із загиблим Героєм Андрієм Овчаром.

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Похоронять захисника на Алеї Слави міського кладовища.

О 10:00 годині – виїзд траурної колони з тілом бійця від Калуської ЦРЛ, пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду

Маршрут пролягатиме вулицями міста:

Івано-Франківська;

Бандери;

Грушевського;

Гірника;

Писарська;

Рубчака, 9, заїзд у двір;

Грушевського;

Винниченка;

пр-т Лесі Українки;

б-р Незалежності;

Європейська;

ПК «Мінерал».

Парастас відбудеться 14 лютого о 10:45 годині

Чин похорону розпочнеться цього ж дня, 14 лютого, о 13:00 годині.

Відправа – у Соборі Святих Землі Української ПЦУ.