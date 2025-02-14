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Сьогодні на Косівщині проведуть в останню путь полеглого героя Валерія Феденчука
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Косівщині проведуть в останню путь полеглого героя Валерія Феденчука

Автор: Ігор Василик
14/02/2025 08:25
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Сумну звістку повідомили у Кутській територіальній громаді, звідки був родом полеглий герой, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

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НА САЙТ(067)343-64-24

Повідомляємо, що чин похорону Героя російсько-української війни Валерія Володимировича ФЕДЕНЧУКА відбудеться у п’ятницю, 14 лютого, о 12:00 годині, йдеться у дописі

Просимо з гідністю провести в останню дорогу Героя-Захисника, який віддав своє життя за мир, спокій та незалежність України. Вічна памʼять і вічна слава Валерію ФЕДЕНЧУКУ!

Найщиріші співчуття рідним.

Сумуємо разом з вами.