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Сьогодні Коломийська громада прощається із полеглим героєм Романом Качелюком
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Коломийська громада прощається із полеглим героєм Романом Качелюком

Автор: Ігор Василик
05/03/2025 08:25
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На війні поліг житель Коломийської громади Роман Качелюк, який служив на посаді старшого солдата, був оператором роти радіоелектронної боротьби 65-ї окремої механізованої бригади “Великий луг”.

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Герой загинув 26 лютого на Запорізькому напрямку.

Сумну звістку повідомив голова Коломийської громади Богдан Станіславський, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Чин похорону полеглого героя розпочнеться у середу, 05 березня в селі Воскресінці. Початок о 10:00 годині.

Висловлюю співчуття рідним та близьким Романа. Вічна пам’ять та шана нашому захиснику, написав Станіславський.

Роман Качелюк