Сьогодні Коломийська громада прощається із полеглим героєм Романом Качелюком

На війні поліг житель Коломийської громади Роман Качелюк, який служив на посаді старшого солдата, був оператором роти радіоелектронної боротьби 65-ї окремої механізованої бригади “Великий луг”.
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Герой загинув 26 лютого на Запорізькому напрямку.
Сумну звістку повідомив голова Коломийської громади Богдан Станіславський, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.
Чин похорону полеглого героя розпочнеться у середу, 05 березня в селі Воскресінці. Початок о 10:00 годині.
Висловлюю співчуття рідним та близьким Романа. Вічна пам’ять та шана нашому захиснику, написав Станіславський.