Прикарпатські нацгвардійці тренуються в умовах максимально наближених до бойових ФОТО

Гвардійці 50-го полку імені полковника Семена Височана відпрацьовують бойові сценарії, вдосконалюючи навички штурму укріплень противника, тактичної медицини та інженерної підготовки. Тренування проводяться з урахуванням бойового досвіду, щоб військові були готові до будь-яких ситуацій на полі бою.

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Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда іф, із посиланням на Західне територіальне управління Національної гвардії України.

“Ми враховуємо реальний досвід бойових дій, щоб наші військовослужбовці були готові до будь-яких викликів на полі бою. Штурм і зачистка окопів — це не лише фізична праця, а й координація дій з побратимами, знання тактики та командна робота”, — розповідає начальник секції підготовки підполковник Василь Пицик.

Як зазначають гвардійці, важливою складовою навчань є інженерна підготовка. Гвардійці швидко обладнують вогневі точки, будують бліндажі та риють окопи, а також встановлюють різні види інженерних загороджень.

“Інженерна підготовка — це фундамент безпечного виконання бойових завдань. Військовослужбовці мають вміти не лише наступати, а й правильно закріплюватися на здобутих позиціях, захищати себе від ворожого вогню та контратак”, — пояснює інструктор з інженерної підготовки Андрій.

Тактична медицина є частиною підготовки гвардійців. Військовослужбовці опановують алгоритми надання допомоги пораненим в умовах обстрілу та під час евакуації.

“Головне у таких тренуваннях — це робота з командою. Ми вчимося не просто виконувати накази, а і розуміти один одного на інтуїтивному рівні. Це те, що робить нас сильною єдністю. Побратим поруч — це твоя підтримка, твоя безпека”, — ділиться враженнями гвардієць Дмитро.

Проведення подібних навчань допомагає військовослужбовцям працювати, як єдиний організм. Завдяки досвіду інструкторів і постійним тренуванням, навички гвардійців вдається розвивати та підтримувати на високому рівні.