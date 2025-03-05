Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

5 березня – 165 років від дня народження Ярослава Окуневського (1860-1929), військового лікаря, українського громадського і військового діяча, письменника, дійсного члена НТШ, адмірала флоту Австро-Угорської імперії. Похований у м. Городенка;

– 115 років від дня народження Дениса-Лева Іванцева (1910-2003), українського художника, родом з с. Делева Тлумацького району (нині Олешанської територіальної громади Івано-Франківського району);

– 100 років від дня народження Тодора Тарнавського (1925-1989), діяча культури і мистецтва Покуття, уродженця с. Стецева Снятинського району (нині Снятинської міської територіальної громади Коломийського району);

– 75 років з дня загибелі головнокомандуючого УПА Романа Шухевича (1907-1950).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.