Якою буде погода на Івано-Франківщині 5 березня

На Прикарпатті та в Івано-Франківську 5 березня синоптики передбачають мінливу хмарність, без опадів. Вітер західного напрямку, швидкістю 7-12 м/с, з поривами до 15-20 м/с.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Температура повітря

По місту: вночі 0-2° морозу, вдень 15-17° тепла.

По області: вночі 0-5° морозу, вдень 13-18° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі 0-5° морозу, вдень 8-13°тепла.

Медико-метеорологічні умови 1-го типу.

Видимість на автошляхах 4-6 км.