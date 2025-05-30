Сьогодні Коломия прощатиметься із полеглим артилеристом Володимиром Шевагою

У п’ятницю 30 травня 2025 року, Коломийська громада проведе в останню путь полеглого захисника Володимира Шевагу.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомляє голова громади Богдан Станіславський, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда.іф.

У четвер, 29 травня, скорботний кортеж із тілом відважного Героя Володимира Шеваги, прибув до рідної Коломиї.

Володимир Шевага проходив військову службу у зенітному артилерійському взводі 203-ї навчальної авіаційної бригади імені Владислава Рикова.

Чин похорону розпочнеться сьогодні, 30 травня, об 11 годині у соборі Преображення Христового УГКЦ.

Поховання відбудеться на Алеї Слави.