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Сьогодні Коломия прощатиметься із полеглим артилеристом Володимиром Шевагою
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Коломия прощатиметься із полеглим артилеристом Володимиром Шевагою

Автор: Ігор Василик
30/05/2025 08:02
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У п’ятницю 30 травня 2025 року, Коломийська громада проведе в останню путь полеглого захисника Володимира Шевагу.

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Про це повідомляє голова громади Богдан Станіславський, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда.іф.

У четвер, 29 травня, скорботний кортеж із тілом відважного Героя Володимира Шеваги, прибув до рідної Коломиї.

Володимир Шевага проходив військову службу у зенітному артилерійському взводі 203-ї навчальної авіаційної бригади імені Владислава Рикова.

Чин похорону розпочнеться сьогодні, 30 травня, об 11 годині у соборі Преображення Христового УГКЦ.

Поховання відбудеться на Алеї Слави.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав Володимира. Вічна памʼять і слава нашому Захиснику, йдеться у дописі міського голови.