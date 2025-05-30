Сьогодні Коломия прощатиметься із полеглим артилеристом Володимиром Шевагою

У п’ятницю 30 травня 2025 року, Коломийська громада проведе в останню путь полеглого захисника Володимира Шевагу.
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Про це повідомляє голова громади Богдан Станіславський, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда.іф.
У четвер, 29 травня, скорботний кортеж із тілом відважного Героя Володимира Шеваги, прибув до рідної Коломиї.
Володимир Шевага проходив військову службу у зенітному артилерійському взводі 203-ї навчальної авіаційної бригади імені Владислава Рикова.
Чин похорону розпочнеться сьогодні, 30 травня, об 11 годині у соборі Преображення Христового УГКЦ.
Поховання відбудеться на Алеї Слави.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав Володимира. Вічна памʼять і слава нашому Захиснику, йдеться у дописі міського голови.