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Сьогодні на Надвірнянщині проведуть в останню путь полеглого захисника Віктора Клим'юка
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Надвірнянщині проведуть в останню путь полеглого захисника Віктора Клим’юка

Автор: Ігор Василик
30/05/2025 08:19
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Назавизівська громада Надвірнянського району Івано-Франківської області сьогодні проведе в останню путь полеглого захисника Віктора Клим’юка.

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Повідомляє Назавизівський старостинський округ, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда.іф.

Чин похорону розпочнеться у п’ятницю 30 травня о 13.00 годині.

Усіх жителів села просять віддати останню шану, останні слова вдячності мужньому воїну Віктору Клим’юку, йдеться у повідомлені.

Віктор Клим’юк