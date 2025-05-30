Сьогодні на Надвірнянщині проведуть в останню путь полеглого захисника Віктора Клим’юка

Назавизівська громада Надвірнянського району Івано-Франківської області сьогодні проведе в останню путь полеглого захисника Віктора Клим’юка.
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Повідомляє Назавизівський старостинський округ, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда.іф.
Чин похорону розпочнеться у п’ятницю 30 травня о 13.00 годині.
Усіх жителів села просять віддати останню шану, останні слова вдячності мужньому воїну Віктору Клим’юку, йдеться у повідомлені.