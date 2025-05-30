Сьогодні на Коломийщину “на щиті” повертається полеглий снайпер-десантник Назар Малецький

Коломийська земля втратила ще одного Героя – старшого солдата Назара Малецького, жителя Отинійської громади.
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Зустріч скорботного кортежу із тілом полеглого воїна відбудеться у п’ятницю, 30 травня, о 15.00 годині на центральній площі селища Отинія (зі сторони міста Коломия). Повідомляє Отинійська селищна територіальна громада, передає Правда.іф.
Всіх мешканців громади просять гідно вшанувати захисника.
Назар Малецький був бійцем 80-ї окремої десантно-штурмової бригади
“З глибоким сумом повідомляємо, що 25 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Садки, Сумської області, загинув наш земляк — старший солдат Назар Федорович Малецький, снайпер 1 відділення 2 взводу снайперів роти снайперів військової частини А0284.
Назар Малецький народився 2 серпня 1991 року, був мобілізований для захисту України, залишаючись вірним Військовій присязі, своєму народові та державі. Він героїчно загинув, віддано виконуючи військовий обов’язок — за нашу свободу і незалежність”, – йдеться у дописі.