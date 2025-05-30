ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні на Коломийщину "на щиті" повертається полеглий снайпер Назар Малецький
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Коломийщину “на щиті” повертається полеглий снайпер-десантник Назар Малецький

Автор: Ігор Василик
30/05/2025 08:39
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Коломийська земля втратила ще одного Героя – старшого солдата Назара Малецького, жителя Отинійської громади.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Зустріч скорботного кортежу із тілом полеглого воїна відбудеться у п’ятницю, 30 травня, о 15.00 годині на центральній площі селища Отинія (зі сторони міста Коломия). Повідомляє Отинійська селищна територіальна громада, передає Правда.іф.

Всіх мешканців громади просять гідно вшанувати захисника.

Назар Малецький був бійцем 80-ї окремої десантно-штурмової бригади

“З глибоким сумом повідомляємо, що 25 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Садки, Сумської області, загинув наш земляк — старший солдат Назар Федорович Малецький, снайпер 1 відділення 2 взводу снайперів роти снайперів військової частини А0284.

Назар Малецький народився 2 серпня 1991 року, був мобілізований для захисту України, залишаючись вірним Військовій присязі, своєму народові та державі. Він героїчно загинув, віддано виконуючи військовий обов’язок — за нашу свободу і незалежність”, – йдеться у дописі.

Про чин похорону буде повідомлено згодом.