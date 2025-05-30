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Майже рік вважався зниклим без вісти: в суботу у Франківську проведуть в останню путь молодого героя Маркіяна Лапку
Диван на коліщатках в темній вітальні

Майже рік вважався зниклим без вісти: в суботу у Франківську проведуть в останню путь молодого героя Маркіяна Лапку

Автор: Ігор Василик
30/05/2025 08:51
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Ще одна гірка втрата для Івано-Франківської громади

10 серпня 2024 року, виконуючи бойове завдання, героїчно загинув сержант Маркіян Лапка (08.03.2000 – 10.08.2024) з Івано-Франківська.

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Про це пише Правда з посиланням на КП Міська ритуальна служба.

Церемонія прощання з полеглим захисником відбудеться цієї суботи:

  • 31 травня 2025 року о 13:00 – прощання в Будинку смутку за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова), 3;
  • 31 травня 2025 року о 14:00 – чин поховання на Алеї Героїв кладовища в селі Чукалівка.