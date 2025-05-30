У суботу на Прикарпатті в останню путь проведуть захисника Романа Гундерука

Воюючи за рідну землю із московитськими окупантами, відійшов у засвіти, ще один вірний син України молодший сержант із Яблунівської громади, що на Прикарпатті, Роман Гундерук, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
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Нагадаємо, що У одній із громад на Івано-Франківщині оголосили 29 травня Днем жалоби
Яблунівська селищна рада висловлює щирі співчуття рідним, односельчанам, побратимам померлого Героя Романа ГУНДЕРУКА, пишуть у рідній громаді.
Життя воїна трагічно обірвалося 26 травня 2025 року.
Гундерук Роман Володимирович, 3 вересня 1984 року народження, житель села Стопчатів, молодший сержант, водій-електрик 2 стрілецької роти військової частини ЗСУ, трагічно помер 26 травня 2025 року.
Царство небесне і вічна пам’ять….
У п’ятницю 29 травня, тіло Героя прибуло на рідну Косівщину. Після панахиди в м.Косові кортеж із тілом Героя вирушв у село Стопчатів до церкви св.Миколая, звідти на вулицю Краківську до рідного дому
Чин похорону відбудеться у суботу, 31 травня 2025 року о 11.30 год. у с.Стопчатів.
Вічна пам’ять Герою!!!