Якою буде погода на Івано-Франківщині 30 травня

В Івано-Франківську та області 30 травня очікується хмарна з проясненнями погода. Вдень без істотних опадів.

Про це повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря в місті: вночі 8-10°, вдень 18-20° тепла.

В області: вночі 7-12°, вдень 15-20° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі 4-9°, вдень 10-15° тепла.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу. Видимість на автошляхах 4-6 км.