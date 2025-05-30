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Якою буде погода на Івано-Франківщині 30 травня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода на Івано-Франківщині 30 травня

Автор: Олег Мамчур
30/05/2025 09:18
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В Івано-Франківську та області 30 травня очікується хмарна з проясненнями погода. Вдень без істотних опадів.

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Про це повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

  • Температура повітря в місті: вночі 8-10°, вдень 18-20° тепла.
  • В області: вночі 7-12°, вдень 15-20° тепла.
  • У високогір’ї Карпат: вночі 4-9°, вдень 10-15° тепла.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу. Видимість на автошляхах 4-6 км.