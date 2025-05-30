Позивний “Мольфар”: сьогодні на Франківщину прибуде скорботний кортеж із тілом героя Василя Абрамюка

У п’ятницю 30 травня, Заболотівська селищна громада зустрічатиме “на щиті” полеглого Героя Василя Абрамюка із села Трійця, який загинув, захищаючи незалежність України.
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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Заболотівську селищну раду.
Траурний кортеж із тілом полеглого Захисника України Василя Абрамюка, відправлятиметься о 10:00 годині із міста Снятина.
Орієнтовно о 10:15 годині кортеж прибуде до межі громад у селі Любківці, близько 10:30 годині проїде через селище Заболотів у напрямку села Трійця, куди прибуде о 10:40 годині.