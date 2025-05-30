На війні поліг мешканець Бурштинської громади Олександр Карпенко

Знову чорна стрічка болю торкає серце Бурштинської громади. У боротьбі за свободу України ми втратили ще одного Героя…

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З 15 листопада 2023 року зв’язок із молодшим сержантом Олександром Карпенком було втрачено. Два довгі роки рідні, побратими та громада жили надією і сподіванням.

Та, на жаль, 29 травня 2025 року офіційно підтверджено його загибель у районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району на Донеччині.

Народжений 20 жовтня 1978 року, Олександр був відданим сином своєї держави. З 15 листопада 2023 року служив у складі штурмового підрозділу ЗСУ.

Про дату прибуття Героя на щиті, прощання та чин похорону повідомимо додатково.