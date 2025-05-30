Анонс матчу Першої ліги «Прикарпаття» – «Металург»

У п’ятницю, 30 травня, відбудеться завершальний десятий тур групи “Вибування”, матчі якого стартують одночасно.

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Івано-франківське “Прикарпаття” прийматиме запорізький “Металург”. Вхід на трибуни — за донат для ЗСУ! Пряму трансляцію дивіться о 13:00 на YouTube-каналі DiviSport.

Вхід на стадіон з 16 років за мінімальний донат – 100 грн (кількість місць обмежена). На вході вас зустрічатимуть представники Спілки волонтерів Прикарпаття. Ви можете внести свій донат у скриньку або переказати кошти на банківський рахунок, після чого ви отримаєте запрошення на матч. Для осіб з посвідченням УБД та пенсіонерів з карткою Франківця вхід безкоштовний.

У турнірній таблиці різниця між суперниками складає всього 3 очки. І якщо “Прикарпаття” за буль-яких підсумків завершального туру вже гарантувало собі прописку у Першій лізі, то виіїзної перемоги “Металурга” буде недостаньо, щоб уникнути перехідних матчів з командою Другої ліги. Адже потрібно, щоб у паралельній грі “Минай” не виграв у “Фенінс-Маріуполя”. Якщо ж закарпатці програють вдома, то запорізькій команді вистачить і нічиєї в Івано-Франківську.

П’ятнична гра стане лише четвертою в історії очних протистоянь команд Запоріжжя та Івано-Франківська. Оновлене “Прикарпаття” було відроджено у 2016 році, а нинішній МФК “Металург” заснували влітку 2017-го. Познайомилися між собою суперники у Першій лізі сезону 2019/20. Тоді у першому колі прикарпатці здобули непросту домашню перемогу 2:1, причому гості догравали вдесятьох.

Влітку 2020-го через спалах COVID-19 перенесені матчі Першої ліги догравали у стислі терміни. Зокрема, запоріжці після двотижневого карантину зуміли взяти реванш, мінімально перегравши “Прикарпаття” на “Славутич-Арені” – 1:0. З того складу у прикарпатців залишаються лише Француз, Геник, Барчук і Цюцюра.

А через майже п’ять років команди зійшлися знову — у 5-му турі групи “Вибування” Першої ліги. У Запоріжжі івано-франківці здобули “суху” перемогу завдяки голам Цюцюри і Бучакчийського, котрі відзначилися у кожному з таймів. У підсумку, 2:0 за “Прикарпаттям”. Як буде цього разу — дізнаємось незабаром…

Чемпіонат України. Перша ліга. Група “Вибування”. 10 тур

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – «Металург» (Запоріжжя)

30 травня 2025 року. Івано-Франківськ, стадіон “Рух” – 13:00

Арбітр: І.Садковський (Тернопільська обл.). Асистенти арбітра: І.Голіяк (Миколаївська обл.), В.Бамбурак (Чернівці).

4-й арбітр: І.Дебенко (Івано-Франківськ). Спостерігач арбітражу: М.Митровський (Ужгород).