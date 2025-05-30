В Івано-Франківську пройде другий Український Шекспірівський фестиваль

З 15 по 20 червня 2025 року в Івано-Франківську вдруге відбудеться Шекспірівський фестиваль.

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Пише Правда.іф з посиланням на Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти

Як вказують організатори, (Франківський драмтеатр) цей фестиваль створювався як відкрита платформа для діалогу зі світом. І хоча цього року у програмі представлені виключно українські вистави, зміст — про глобальні теми: роль театру в часи війни, нові підходи до класики, культурну пам’ять і відповідальність митця перед глядачем.

Мета фестивалю — створення міжнародної платформи для розмови зі світом про нашу культуру, про нашу європейську ідентичність, про цю війну, яка щодня забирає життя українців і українок.

З програмою можна ознайомитись тут: https://ifshakespeare.in.ua/