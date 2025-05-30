«Мій чарівний Франківськ»: історик Ігор Антонюк проведе екскурсію містом легенд і таємниць

Франківців кличуть на безоплатну екскурсію «Мій чарівний Франківськ» — її 30 травня проведе історик, письменник і автор химерної прози Ігор Антонюк.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Разом із ним учасники прогуляються старими вуличками міста, дізнаються більше про перші освітні заклади Станіславова, легенди тюремних казематів та про історії, які досі ховаються за стінами будівель, повз які ми щодня проходимо.

Про це повідомили організатори — освітньо-культурний Гончаренко центр. У команді кажуть: екскурсії містом організовують часто, і щоразу вони збирають повну групу охочих — від школярів до пенсіонерів.

«Цими екскурсіями ми хочемо показати Франківськ з іншого боку — не туристичної вітрини, а через історії, які не знайдеш у підручниках. Це місто має свою тіньову сторону, свою магію й міфи, які часто лишаються за лаштунками. Екскурсія — не тільки про історію, а про відчуття місця, де ми живемо», — пояснює директорка простору Оксана Кузьменко.

Формат зустрічі — живий, інтерактивний: гід не читає лекцій, а розповідає історії, ставить запитання і запрошує до розмови. Маршрут охоплює маловідомі об’єкти в центрі Франківська, тож навіть місцеві відкриють щось нове.

Екскурсію проведуть у п’ятницю, 30 травня, о 16:00. Збір — біля краєзнавчого музею. Участь безоплатна — достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням.