Сьогодні Косівщина зустрічає полеглого героя-десантника Святослава Луцького

На війні загинув захисник-десантник Святослав Луцький із селища Кути Кутської територіальної громади, що на Івано-Франківщині.
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Воїн віддав своє життя захищаючи Україну на Курському напрямку.
Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда.іф з посиланням на Косівську районну військову адміністрацію
Полеглий солдат був рядовим, стрільцем-помічником гранатометника 2 аеромобільного взводу 4 аеромобільної роти аеромобільного батальйону в/ч А0281.
Святослав Луцький віддав своє життя захищаючи Україну на Курському напрямку.
Прощання із полеглим героєм пройде у понеділок, 17 лютого 2025 року, об 11.00 годині на майдані Незалежності м. Косова. Опісля пошанування та панахиди за воїном, скорботний кортеж попрямує до рідної домівки в Кути на вулицю Шкільну,1 через вул. Косівську, центром селища.
Громаду просять гідно віддати останню шану бійцю та зустріти Героя з квітами і запаленими свічками.