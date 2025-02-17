Сьогодні у Франківську розпочнеться прощання із полеглим десантником Володимиром Гуриком

Сьогодні розпочинаються заходи прощання із полеглим захисником з Прикарпаття Володимиром Гуриком.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Громада Угринова віддасть останню шану своєму полеглому захисникові Гурику Володимиру, 31.10. 1983р.н.

Боєць служив стрільцем десантно-штурмових військ.

Про це пише Правда.іф з посиланням на УГРИНІВСЬКУ ГРОМАДУ

Полеглий герой був мобілізований на військову службу 25.04.2024 року, виконував бойові завдання на Курщині, (н.п. Руська Конопелька). Там і загинув на полі бою, 8 лютого 2025 року, до останнього подиху вірний присязі і Україні.

Панахида за полеглим відбудеться у понеділок, 17 лютого о 16 годині, по вулиці Ребета в місті Івано- Франківську.