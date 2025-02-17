Сьогодні у Франківську розпочнеться прощання із полеглим десантником Володимиром Гуриком

Сьогодні розпочинаються заходи прощання із полеглим захисником з Прикарпаття Володимиром Гуриком.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Громада Угринова віддасть останню шану своєму полеглому захисникові Гурику Володимиру, 31.10. 1983р.н.
Боєць служив стрільцем десантно-штурмових військ.
Про це пише Правда.іф з посиланням на УГРИНІВСЬКУ ГРОМАДУ
Полеглий герой був мобілізований на військову службу 25.04.2024 року, виконував бойові завдання на Курщині, (н.п. Руська Конопелька). Там і загинув на полі бою, 8 лютого 2025 року, до останнього подиху вірний присязі і Україні.
Панахида за полеглим відбудеться у понеділок, 17 лютого о 16 годині, по вулиці Ребета в місті Івано- Франківську.