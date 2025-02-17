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Сьогодні у Франківську розпочнеться прощання із полеглим десантником Володимиром Гуриком
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні у Франківську розпочнеться прощання із полеглим десантником Володимиром Гуриком

Автор: Ігор Василик
17/02/2025 08:23
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Сьогодні розпочинаються заходи прощання із полеглим захисником з Прикарпаття Володимиром Гуриком.

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Громада Угринова віддасть останню шану своєму полеглому захисникові Гурику Володимиру, 31.10. 1983р.н.

Боєць служив стрільцем десантно-штурмових військ.

Про це пише Правда.іф з посиланням на УГРИНІВСЬКУ ГРОМАДУ

Полеглий герой був мобілізований на військову службу 25.04.2024 року, виконував бойові завдання на Курщині, (н.п. Руська Конопелька). Там і загинув на полі бою, 8 лютого 2025 року, до останнього подиху вірний присязі і Україні.

Панахида за полеглим відбудеться у понеділок, 17 лютого о 16 годині, по вулиці Ребета в місті Івано- Франківську.