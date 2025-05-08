Сьогодні на Франківщину прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Мирослава Кочерги

Сьогодні, 08 травня 2025р., об 11:30 годині, до Городенки прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Мирослава Кочерги, який загинув напередодні, боронячи рідну землю від московитської навали, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Герой проходив службу у лавах 102-ї бригади ТРО

Просимо жителів громади прийти до каплиці Покрови Пресвятої Богородиці «Всіх Воїнів» у місті Городенка (біля військкомату) гідно віддати шану Герою Кочерзі Мирославу Олександровичу, який загинув, захищаючи всіх нас та рідну землю від московської орди. Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці священнослужителі громади відправлять поминальну панахиду, йдеться у повідомлені Городенківська міська рада територіальної громади – Офіційна сторінка.

Про чин похорону та церемонію прощання буде повідомлено додатково.

Орієнтовно об 11:00 годині, скорботний кортеж проїжджатиме селами Сороки і Чернятин. Просимо мешканців вище вказаних сіл вийти та гідно зустріти Героя.

Герой загинув 6 травня 2025 року, будучи гранатометником стрілецького взводу стрілецької роти в/ч А7153, мужньо виконавши військовий обов’язок за наше майбутнє і майбутнє нашої держави.

Громаду просять гідно віддати останню шану Герою.