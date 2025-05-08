Сьогодні у Яремче проведуть в останню путь полеглого героя Траса Варцабу

Скорботний кортеж із полеглим воїном Тарасом Варцабою прибув, у середу 07 травня, до Яремчанської міської громади, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда.іф, із посиланням на Яремчанську міську раду.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Прощання із полеглим Героєм проходило у мікрорайоні Дора.
У четвер, 8 травня, о 10:00 годині відбудеться чин похорону полеглого Героя