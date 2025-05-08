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Сьогодні у Яремче проведуть в останню путь полеглого героя Траса Варцабу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні у Яремче проведуть в останню путь полеглого героя Траса Варцабу

Автор: Ігор Василик
08/05/2025 08:02
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Скорботний кортеж із полеглим воїном Тарасом Варцабою прибув, у середу 07 травня, до Яремчанської міської громади, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда.іф, із посиланням на Яремчанську міську раду.

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Прощання із полеглим Героєм проходило у мікрорайоні Дора.

У четвер, 8 травня, о 10:00 годині відбудеться чин похорону полеглого Героя

Тарас Варцаба