Сьогодні на Коломийщині розпочинаються заходи прощання із полеглим прикордонником Олегом Дутчаком

У четвер, 13 лютого, до Коломиї прибуде скорботний кортеж з тілом полеглого захисника, водія відділення вогневої підтримки першого прикордонного загону Олега Дутчака.

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Про це своїх читачів повідомляє новинний ресурс Правда.іф з посиланням на міського голову Коломиї Богдана Станіславського.

Скорботний кортеж прибуде до Коломиї орієнтовно о 10:00 годині зі сторони Чернівців, після чого прослідує вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата. Від неї і до церкви архистратига Михаїла відбудеться скорботна хода.

Парастас відбудеться у четвер 13 лютого, в селі Раківчик у церкві святого Івана Хрестителя. Початок о 17:00.

Чин похорону розпочнеться 14 лютого о 10:00 годині у церкві святого Івана Хрестителя. Поховають воїна на Раківчицькому кладовищі.