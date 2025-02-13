Сьогодні Франківська громада проведе в останню путь полеглого героя Василя Джуса

Івано-Франківська громада в четвер 13 лютого проведе в останню путь полеглого захисника Василя Джуса.
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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф
У четвер, 13 лютого, об 11:00 годині розпочнеться прощання з Василем і чин похорону в церкві Успіння Пресвятої Богородиці (с. Крихівці, вул. Крихівецька, 104 А).
Поховають Героя на кладовищі у селі Крихівці.
Співчуття рідним і близьким!
Вічна памʼять і шана Герою!