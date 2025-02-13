Позивний “Морган”: сьогодні Прикарпаття прощається із полеглим морпіхом Владиславом Іванським

У зоні бойових дій загинув уродженець села Хороцеве Білоберізької громади на Івано-Франківщині Владислав Іванський, 21 квітня 2003 р.н.

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Полеглому героєві був 21 рік

Про це повідомляє Білоберізька сільська територіальна громада, передає Правда.іф

Старший матрос взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти військової частини А2802, 36 окремої бригади морської піхоти поліг у бою 7 лютого 2025 р. в Сумській області під час виконання бойового завдання.

Владислав Іванський

У результаті ворожого авіаудару отримав поранення несумісні з життям.

Воїн до кінця залишився відданий військовій присязі та вірний українському народу, мужньо виконавши свій обов’язок .

Йому назавжди 22…

Чин похорону відбудеться 13 лютого об 11:00 в селі Хороцеве.