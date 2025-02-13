Сьогодні Косівщина “на щиті” зустрічає полеглого героя Валерія Феденчука

У четвер, 13 лютого, в місті Косів, на площі Незалежності об 11:00 годині у траурній жалобі громада зустрічатиме на щиті Валерія Феденчука, жителя селища Кути, який загинув в російсько-українській війні.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Кутську селищну раду.

Опісля пошанування та панахиди за воїном скорботний кортеж попрямує до рідної домівки в селище Кути на вулицю Січових Стрільців через вул. Косівську, центром селища.

Громаду просять гідно вшанувати славу Героя квітами та запаленими свічками.