Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

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13 лютого – Всесвітній день радіо;

– 135 років від дня народження Івана Федорака (1890-1954), репресованого українського письменника і народного вчителя у Русові, уродженця с. Іллінці Снятинського району (нині Заболотівської селищної громади Коломийського району), перепохованого у с. Русові на Снятинщині (нині Снятинської міської територіальної громади Коломийського району);

– 70 років від дня народження Людмили Городенко (1955-2001), журналістки, членкині НСЖУ, засновниці газети «Гуцульський край». Похована в с. Смодна Косівського району (нині Косівської міської територіальної громади Косівського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.