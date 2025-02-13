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Погода в Івано-Франківській області 13 лютого
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода в Івано-Франківській області 13 лютого

Автор: Олег Мамчур
13/02/2025 09:18
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13 лютого на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вдень повітря прогріється до 0-5° тепла.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі коливатиметься від 7° до 9° морозу, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 2-4° тепла.

По області вночі — 6-11° морозу, вдень — від 0° морозу до 5° тепла. У високогір’ї Карпат вдень прогнозують від 3° морозу до 2° тепла.

Вітер — південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів, у тумані — 100-500 метрів.