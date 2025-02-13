РНБО запровадила санкції проти Петра Порошенка

Рада національної безпеки й оборони України запровадила санкції проти народного депутата та колишнього президента Петра Порошенка.

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Про це пише Правда з посиланням на hromadske.

Порошенко підтвердив інформацію про рішення РНБО щодо санкцій та назвав його “антиконституційним” та “політично мотивованим”, а також заявив, що до цього нібито причетна уся команда президента Володимира Зеленського, Кабінет Міністрів та члени РНБО.

Він заявив, що мав усю інформацію про “підготовку цієї провокації”, але вірив, що “здоровий глузд переможе”.

“Але замовник, виконавець і підписант один — особисто Зеленський. […] Сьогодні Зеленський завдав колосального удару по внутрішній єдності”, — переконаний лідер “ЄС”. Він також звинуватив Зеленського у відкритті “другого фронту проти держави” і початку “внутрішніх політичних чисток”.

На його думку, у перші три роки президентства Зеленський “повністю ігнорував” проблеми армії, а протягом п’яти місяців перед повномасштабним вторгненням — “ігнорував усі розвідувальні дані союзників”, буцімто не готувався до війни й приховував від людей інформацію. Народний депутат також вважає, що очільник держави відповідальний за корупцію під час війни.