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На Прикарпатті викрили схему розкрадання дизпалива «Укрзалізниці»
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті викрили схему розкрадання дизпалива «Укрзалізниці»

Автор: Олег Мамчур
13/02/2025 10:11
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В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що у період з травня по грудень 2024 року співробітники державного підприємства створили групу з метою незаконного привласнення дизельного пального з подальшим його збутом.

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Учасники «схеми» на систематичній основі зливали пальне з вантажних локомотивів,  під час їх зупинки на одній із залізничних  станцій області, пише Правда з посиланням на обласну поліцію.

Під час слідства правоохоронці з’ясували, що здобуте у злочинний спосіб пальне, реалізовувалось начальником станції місцевим підприємцям.  Виручені кошти учасники групи розподіляли між собою. 

Правоохоронці провели ряд обшуків. Зокрема, на обʼєктах АТ «Укрзалізниця», за місцями проживання  та в транспортних засобах фігурантів. 

Під час проведення заходів вилучено понад 600 літрів дизельного пального, засоби зливу, мобільні телефони та ряд інших речових доказів.

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури слідчі повідомили чотирьом  учасникам групи про підозри за ч. 4  ст. 191 (Привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в період дії воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Судом обрані запобіжні заходи підозрюваним  вигляді у застави.

Відповідно до інкримінованої статті зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.