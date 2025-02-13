На Прикарпатті викрили схему розкрадання дизпалива «Укрзалізниці»

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що у період з травня по грудень 2024 року співробітники державного підприємства створили групу з метою незаконного привласнення дизельного пального з подальшим його збутом.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Учасники «схеми» на систематичній основі зливали пальне з вантажних локомотивів, під час їх зупинки на одній із залізничних станцій області, пише Правда з посиланням на обласну поліцію.

Під час слідства правоохоронці з’ясували, що здобуте у злочинний спосіб пальне, реалізовувалось начальником станції місцевим підприємцям. Виручені кошти учасники групи розподіляли між собою.

Правоохоронці провели ряд обшуків. Зокрема, на обʼєктах АТ «Укрзалізниця», за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів.

Під час проведення заходів вилучено понад 600 літрів дизельного пального, засоби зливу, мобільні телефони та ряд інших речових доказів.

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури слідчі повідомили чотирьом учасникам групи про підозри за ч. 4 ст. 191 (Привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в період дії воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Судом обрані запобіжні заходи підозрюваним вигляді у застави.

Відповідно до інкримінованої статті зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.