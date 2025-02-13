Від тяжкої недуги помер боєць з Івано-Франківщини Іван Базів

Після важкої недуги помер військовослужбовець із Підмихайля Іван Базів.

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Про це повідомляє Ратуша з посиланням на Інформатор.

Іван Базів народився 30 травня 1975 р. Був родом із Підмихайля. З початком повномасштабного вторгнення Герой Іван Базів мобілізувався 8 березня 2022 року та служив на фронті до 13 березня 2023 року.

Боровся із тяжкою недугою. Серце мужнього захисника зупинилося 11 лютого 2025 року.

Похорон Героя Івана Базіва відбудеться 13 лютого о 10:30 у Підмихайлі.