У Франківську з пожежі врятували чоловіка. ФОТО

Вогнеборці врятували чоловіка на пожежі в місті Івано-Франківськ.

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Про це повідомили в ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

У середу, 12 лютого, о 20:48 на лінію “101” надійшло повідомлення про пожежу речей домашнього вжитку у квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку по вулиці Чорновола, що в місті Івано-Франківськ.

Прибувши до місця виклику рятувальники оперативно ліквідували пожежу речей домашнього вжитку та врятували чоловіка 1983 року народження.

Всі обставини пожежі наразі встановлюють.

Рятувальники наголошують на дотриманні правил пожежної безпеки у побуті.