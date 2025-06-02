Сьогодні у Франківську виставлять на загальний огляд три “Золоті м’ячі” FIFA здобуті українцями

Сьогодні 02 червня, на прикарпатських поціновувачів футболу очікує непересічна подія. На загальний огляд буде виставлено три “Золоті м’ячі” ФІФА , які відомі українські футболісти здобули у різні роки, повідомляє своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

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У понеділок 02 червня з 12:00 до 20:00 біля центрального входу до міського озера з вул. Гетьмана Мазепи мешканці Івано-Франківська можуть побачити у вільному доступі найпрестижніші індивідуальні футбольні нагороди, які здобули Олег Блохін, Ігор Бєланов та Андрій Шевченко.

Мета — надихнути юних українців займатися футболом та показати, що немає нічого неможливого, якщо ти справді гориш своєю справою. Саме тому слоган турне — “Наступний золотий м’яч — твій”, пишуть організатори.

Проєкт має благодійну складову – поруч з інсталяцією буде стояти благодійний поп-ап ROZETKA із спеціально створеною благодійною лінійкою товарів. Весь прибуток від продажу буде спрямований на проведення дитячого турніру “Шкільний мʼяч”.