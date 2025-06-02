Понад рік вважався зниклим без вісти: на війні загинув франківець Павло Олійник

До Івано-Франківської громади надійшла звістка про загибель воїна Павла Олійника. Воїн вважався зниклим від 09.05.2024р.

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Повідомили в Парафії св.Дмитрія УГКЦ / соборі Преображення Господнього, пише Правда.іф

Парастас за воїном відбудеться сьогодні, 2 червня, у квартирі воїна по вул. Галицька 167/10 о 19 годині.

Похорон – 3 червня об 11 годині з церкви влмч. Димитрія (похорон відбудеться разом із Божественною Літурґією)