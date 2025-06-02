На Франківщину прямує скорботний кортеж з полеглим воїном Карпенком Олександром

Сьогодні, 2 червня, о 14 годині Бурштинська громада зустріне кортеж із тілом Героя – Олександра Карпенка, який віддав своє життя за Україну.

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Повідомляє Бурштинська міська рада, передає Правда.іф.

О 14:15 годині у Палаці культури «Прометей» розпочнеться церемонія прощання та чин похорону. Після цього скорботна процесія вирушить до церкви Священномученика Йосафата, а далі – на міське кладовище, де Герой знайде свій вічний спочинок на Алеї слави.