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Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщину прямує скорботний кортеж з полеглим воїном Карпенком Олександром

Автор: Оксана Марушкевич
02/06/2025 09:49
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ДІМ РІА
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Сьогодні, 2 червня, о 14 годині Бурштинська громада зустріне кортеж із тілом Героя – Олександра Карпенка, який віддав своє життя за Україну.

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Повідомляє Бурштинська міська рада, передає Правда.іф.

О 14:15 годині у Палаці культури «Прометей» розпочнеться церемонія прощання та чин похорону. Після цього скорботна процесія вирушить до церкви Священномученика Йосафата, а далі – на міське кладовище, де Герой знайде свій вічний спочинок на Алеї слави.

“Закликаємо всіх мешканців громади долучитися до прощання, провести Захисника в останню путь та віддати йому належну шану. Нехай наша єдність і вдячність будуть гідною даниною його подвигу”, – йдеться у дописі.