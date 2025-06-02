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Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Косівська громада зустрічає “на щиті” свого Героя Сайнюка Юрія

Автор: Оксана Марушкевич
02/06/2025 09:31
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Зустріч воїна з Косівської громади відбудеться сьогодні, 2 червня, об 11 годині на майдані Незалежності м. Косова.

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Про це інформують в Косівській військовій адміністрації, пише Правда.іф.

“З глибоким сумом повідомляємо про загибель Захисника України Сайнюка Юрія Дмитровича жителя міста Косів. Просимо віддати останню шану бійцю та зустріти Героя з квітами і запаленими свічками. Щирі співчуття родині… Вічна пам’ять Герою!”, – йдеться в співчутті.